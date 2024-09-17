Авторынок России растет на фоне общемирового падения автопродаж

Несмотря на неизбежное подорожание автомобилей буквально в ближайшие недели благодаря новым ставкам утильсбора, автоэксперты прогнозируют годовые автопродажи в России на уровне не менее полутора миллионов ТС. Иными словами, мы возвращаемся по этому показателю к доковидным и довоенным временам.

И если в абсолютных цифрах, то по итогам августа в России реализовано 148 338 новых легковушек: на 35,1% больше, чем в том же месяце в прошлом году. Среди брендов лидером по продажам остается отечественная LADA со значительным отрывом от конкурентов. На ее долю в конце лета пришлось 38 564 машины: 26% общего объема, сообщает агентство «Автостат».

При этом в западной Европе интерес покупателей ослабили политические и экономические проблемы, констатирует консалтинговая компания GlobalData. Тут продажи просели на 17,1%, остановившись на 0,76 млн. штук. Южная Корея и Япония тоже в минусе на 2,1 и 3,4% соответственно.

В последний месяц лета мировым лидером по продажам автомобилей стал Китай. Хотя и его рынок упал на 9,8% по сравнению с августом 2023-го. Итого — 1,97 млн. реализованных машин. Правда, прибавили США (плюс 7,1%,) южноамериканцы (+12,2%) и даже канадцы (+1,7%). Тем не менее, в августе 2024-го мировой авторынок просел на 3,5% по сравнению с прошлым годом. А всего за восемь месяцев текущего года на планете своих владельцев нашли 56,23 млн. машин.