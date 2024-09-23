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Раскрыты новые детали обновления LADA Largus

Фейслифтинг модели отложили как минимум на 2026 год

У АВТОВАЗа уже есть планы развития проекта LADA Largus: стали известны подробности о специальных версиях автомобиля. Например, 25 сентября стартует производство «электрички», так же анонсирован выпуск «Ларгусов» на метане.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Раскрыты новые детали обновления LADA Largus

Детали обновления LADA Largus в беседе с «Российской газетой» раскрыл вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин. По его словам, переднюю часть автомобиля обязательно изменят, но это произойдет «не сегодня и не завтра». Других подробностей о грядущих нюансах экстерьера машины пока нет.

CNG-версия «Ларгуса» должна появиться на рынке до конца 2024 года. В Тольятти видят «определенный спрос» на такие машины, и готовы наращивать их производственные объемы. На данный момент ценник не известен.

Электрический Largus планируют передавать корпоративным клиентам на тест-драйвы. Были заключены определенные договоренности в этом контексте, большие партии таких транспортных средств на данный момент не заказывают.

Напомним, что сейчас «Ларгусы» собирают на производственной площадке в Ижевске. Список комплектаций LADA Largus недавно пополнился версией Comfort, которая стоит на ступень выше базовой. Минимальная стоимость автомобиля в таком исполнении составит 1 760 000 рублей.

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