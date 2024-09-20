LADA Aura получит три комплектации

Дорожный просвет четырехдверки составляет довольно практичные 176 мм. Согласно буклету, для базовой «Ауры» заявлены системы ABS, ESP, мониторинга «слепых» зон и четыре подушки безопасности. В списке оснащения версии Techno упоминаются парковочные радары спереди и сзади, а также противотуманные фонари с подсветкой поворотов и камера заднего вида. Задние стекла затонированы, имеется обогрев всех сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, руля. В этой комплектации идут 16-дюймовые колесные легкосплавные диски. Диагональ экрана мультимедийной системы — семь дюймов.
В случае Aura Black и Aura Grey автомобиль комплектуется уже 17-дюмовыми колесами, у задних сидений появляется полноценный обогрев — изначально он распространяется только на подушки. Центральный экран разрастается до 10 дюймов.
Покупателям LADA Aura предлагают пять вариантов окраски кузова на выбор: «Ледниковый», «Пантера», «Платина», «Серенада» и «Кориандр». Мотор один — под капотом 122-сильный агрегат объемом 1,8 л. Он сочетается с бесступенчатой трансмиссией.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что перспективы использования LADA Aura для чиновников оценят в Кремле. Кроме того, известно, что упрощенные версии бизнес-седана будут предназначены для таксопарков. Директор АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что стоимость новинки рынка превысит 3 млн. рублей.