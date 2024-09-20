LADA Aura получит три комплектации

Бизнес-седан на базе «Весты» с увеличенным пространством для пассажиров второго ряда сидений получит три варианта исполнения. Их назвали Techno, Aura Black и Aura Grey. В «базе» можно рассчитывать на комбинированную отделку из кожзама и ткани, а в более дорогих версиях интерьер украшает тисненая кожа серого или черного цвета.

Дорожный просвет четырехдверки составляет довольно практичные 176 мм. Согласно буклету, для базовой «Ауры» заявлены системы ABS, ESP, мониторинга «слепых» зон и четыре подушки безопасности. В списке оснащения версии Techno упоминаются парковочные радары спереди и сзади, а также противотуманные фонари с подсветкой поворотов и камера заднего вида. Задние стекла затонированы, имеется обогрев всех сидений, ветрового стекла и форсунок омывателя, руля. В этой комплектации идут 16-дюймовые колесные легкосплавные диски. Диагональ экрана мультимедийной системы — семь дюймов.

В случае Aura Black и Aura Grey автомобиль комплектуется уже 17-дюмовыми колесами, у задних сидений появляется полноценный обогрев — изначально он распространяется только на подушки. Центральный экран разрастается до 10 дюймов.

Покупателям LADA Aura предлагают пять вариантов окраски кузова на выбор: «Ледниковый», «Пантера», «Платина», «Серенада» и «Кориандр». Мотор один — под капотом 122-сильный агрегат объемом 1,8 л. Он сочетается с бесступенчатой трансмиссией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что перспективы использования LADA Aura для чиновников оценят в Кремле. Кроме того, известно, что упрощенные версии бизнес-седана будут предназначены для таксопарков. Директор АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что стоимость новинки рынка превысит 3 млн. рублей.