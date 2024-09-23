Российские продажи автомобилей Belgee идут на новый рекорд

С шильдиком «Белджи» на российском рынке пока продают две модели. Речь идет о кроссоверах Belgee X50 и X70. По сути, это дорестайлинговые версии Geely Coolray и Atlas Pro, которые делают на производственной площадке в Белоруссии с 2023 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Переднеприводный Belgee X50 оснащается 150-сильным турбированным мотором объемом 1,5 л, выдающим 150 л.с. Переключением передач заведует роботизированная трансмиссия на семь ступеней. Belgee X70 добавился в линейку бренда в июле этого года. Особенность его 1,5-литрового турбомотора - электрическая надстройка. 150-сильные версии 2WD получили шестидиапазонный «автомат».
Вилка цен для X50 в конце первого осеннего месяца составила 2 305 990 — 2 515 990 рублей, для X70 X70 диапазон варьируется от 2 634 990 до 3 234 990 рублей. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Belgee дополнит свою линейку еще двумя моделями. Они должны появиться до 2026 года.