В России стали выпускать больше автомобилей

С отечественных конвейеров сошло 442 тыс. легковых автомобилей по итогам восьми месяцев текущего года. Это на 47,2% больше, чем за аналогичный период 2023-го. В августе на российских производственных площадках изготовили 51 тыс. машин, что на 5,2% выше прошлогодних показателей.

В августе объем выпуска транспортных средств в стране вырос на 5%

С января по август в нашей стране выпустили 122 тыс. грузовиков. То есть на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. 14 тыс. грузовых автомобилей в России выпустили в августе, что превысило результаты последнего месяца лета в 2023 году, сообщает Росстат.

В России стали делать больше машин, несмотря на плановые летние каникулы автозаводов. Конвейеры УАЗа, «Москвича» и бывшего предприятия Nissan в Петербурге возобновили работу 5 августа, еще через две недели запустились площадки отечественных гигантов АВТОВАЗа и ГАЗа.

Напомним, кабмин улучшил прогноз по продажам новых машин всех сегментов в нашей стране в начале сентября. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в 2024 году рынок легковых автомобилей в РФ вырастет до 1,4 млн штук.