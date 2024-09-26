В России стали выпускать больше автомобилей

С января по август в нашей стране выпустили 122 тыс. грузовиков. То есть на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. 14 тыс. грузовых автомобилей в России выпустили в августе, что превысило результаты последнего месяца лета в 2023 году, сообщает Росстат.
В России стали делать больше машин, несмотря на плановые летние каникулы автозаводов. Конвейеры УАЗа, «Москвича» и бывшего предприятия Nissan в Петербурге возобновили работу 5 августа, еще через две недели запустились площадки отечественных гигантов АВТОВАЗа и ГАЗа.
Напомним, кабмин улучшил прогноз по продажам новых машин всех сегментов в нашей стране в начале сентября. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, в 2024 году рынок легковых автомобилей в РФ вырастет до 1,4 млн штук.