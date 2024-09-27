Двухцветный «Москвич 3» встал на конвейер

Столичный автозавод начал производить кроссоверы «Москвич 3» с контрастными кузовами. Это стало возможно благодаря переходу предприятия на производство полного цикла, включая сварку и окраску.

Черные стойки и крыша теперь могут сочетаться с любым колером, который есть в палитре для «Москвич 3». Например, красным, голубым, белым или серым. Эта опция обойдется в 18 тыс. руб., сообщается в Telegram-канале завода. Уточняется, что уже началась отгрузка автомобилей с контрастными элементами в дилерские центры.

Напомни, что кроссоверы «Москвич 3» собирают в столице уже два года. «Паркетник» получил бензиновый 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией или привычной «механикой».

Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», «Москвич» подтвердил сроки дебюта полностью российского автомобиля в конце августа. Новинку «вооружат» ДВС, а не электрической силовой установкой вопреки ожиданиям. План компании на 2025-2026 годы — углубление локализации.