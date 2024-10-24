С российских конвейеров сошло более полумиллиона легковушек

С января по сентябрь на российских производственных площадках собрали 508 тыс. легковых автомобилей. Это на 39,3% больше, чем по итогам первых девяти месяцев 2023-го. За первый месяц осени в нашей стране удалось выпустить 66 тыс. машин, что на 2,7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такую статистику приводит Росстат. Согласно его данным, за первые девять месяцев текущего года на 11,7% выросло производство грузовиков, если сравнить с показателями 2023-го с января по сентябрь. В этом году силами нашего автопрома произвели 141 тыс. большегрузов. Результаты первого месяца осени в 2024-м оказались выше на 3,9% по сравнению с прошлогодним сентябрем — с конвейеров в России сошли 19 тыс. грузовых автомобилей.

Напомним, российский рынок грузовиков проседает уже полгода. Причем результаты сентября оказались еще ниже августа. За первый месяц осени реализация в этом сегменте снизилась на 24,5% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В итоге своих владельцев нашли 10 326 грузовиков.