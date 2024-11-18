Chery Tiggo 9 для России встал на конвейер

Кроссовер Chery Tiggo 9, на который уже открыт прием предзаказов в России, начали выпускать на китайской площадке в Циндао. Это так называемый «умный завод», где сделан акцент на инновациях и автоматизации.

Например, в штамповочном цехе работают полностью автоматизированные высокоскоростные синхронные линии. При сварке особые технологии на базе искусственного интеллекта отслеживают точность швов. А в процессе окраски и на финальном этапе сборки ИИ помогает найти возможные ошибки. Перед тем, как отправить автомобиль в автосалон, машину испытывают — инженеры компании проводят выборочные тест-драйвы.

Для россиян Chery открыла прием предзаказов на флагманский кроссовер Tiggo 9 на прошлой неделе. Пока речь идет только о бензиновых версиях, «живые» продажи машин в пяти- и семиместном исполнении стартуют у нас в декабре. Этот полноразмерный SUV является первой экспортной моделью, построенной на модульной платформе T2X.

Итак, мы можем рассчитывать на двухлитровый мотор с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Позднее должны появиться гибриды с парочкой электромоторов и 1,5-литровым ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Chery Tiggo 9, который должен навязать конкуренцию «Автомобилю года-2024» Geely Monjaro.