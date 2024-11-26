Haval подтвердил, что кроссовер Haval M6 будут выпускать в Калуге

На днях стало известно, что завод «Автомобильные технологии» («ПСМА Рус», где раньше выпускали модели марок концерна Stellantis и Mitsubishi) получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Haval M6 локальной сборки. Теперь же старт производства этого кроссовера в Калуге официально подтвердили и в российском офисе марки.

— Производство модели Haval M6 налажено на производственной площадке «Автомобильных технологий» в Калужской области, — сообщили нашим коллегам из «Российской газеты» в представительстве бренда. Правда, в подробности вдаваться не стали. В частности, не рассказали, когда автомобили, выпущенные на этом предприятии, поступят в продажу.

Почему M6 не поставили на конвейер в Тульской области? Хотели, и в 2023 году даже собрали небольшую партию машины крупноузловым методом. Но оставить его там на «постоянку», судя по всему, не смогли из-за того, что завод и так сильно загружен. А у «Автомобильных технологий» есть свободные мощности, и он недалеко от основного предприятия — можно выпускать автомобили мелкоузловым способом со сваркой и окраской.

Напомним, что сегодня Haval M6 предлагается в России в двух исполнениях с 1,5-литровым мотором на 143 л.с., передним приводом, 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-диапазонным «роботом». В первом случае дилеры просят за кроссовер от 2 179 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям, во втором — от 2 299 000.