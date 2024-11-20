Очень недорого: JAC везет в Россию минивэн, внедорожник и компактный кроссовер

Компании JAC надоели, похоже, вторые роли на российском авторынке. И то сказать: сегодня, когда даже доселе неизвестные «поднебесные» бренды демонстрируют у нас неплохие продажи, празднующая сегодня свой 60-летний юбилей и официально присутствующая в РФ уже более десяти лет JAC кое-как торгует у нас в основном пикапами. Ну и машинокомплектами для «Москвича» и «Соллерса». Теряя в итоге и приличные деньги, и широкую аудиторию. Переломить ситуацию бренд решил, выводя на просторы нашей Необъятной три новые, причем совершенно разноплановые, модели — шикарный минивэн RF8, внедорожник JS9 и бюджетный компактный кроссовер JS2 Pro.

И, надо сказать, и в том, и в другом, и в третьем случае у марки есть все шансы на успех. Так, сегмент вэнов у нас явно скуден, а представленные другими производителями модели очень дороги. «Джаковский» же RF8, предлагающий потенциальным клиентам ничуть не меньше опций безопасности и комфорта (одни «капитанские» кресла с оттоманкам во втором ряду чего стоят при том, что и задний диван не стеснит седоков), приятно удивит и корпоративные парки, и частных владельцев своей ценой.

Габариты авто — 5200х1980х1830 мм. «Восьмерку» вооружат 2-литровым движком мощностью 224 л.с. и честным «автоматом». Прайсы на новинку объявят ближе к старту продаж, который состоится в январе 2025 года, но уже сейчас российский офис марки прозрачно намекает, что они будут гораздо ниже, чем у тех же Voyah, GAC или Hongqi.

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А вот грядущий внедорожник сотрудники JAC откровенно сравнивают со столь популярным у нас Mitsubishi Pagero. Построенный на базе востребованного у нас пикапа Т9, JAC JS9 получит тот же силовой агрегат и трансмиссию, что и минивэн.

Что касается компактного SUV, то он реально может составить серьезную конкуренцию и Geely Cityray, и Chery Tiggo 4, и другим менее известным компактам. Один из очевидных плюсов авто — практически полное отсутствие виртуальных органов управления.

К услугам водителя и пассажиров старые добрый кнопки-крутилки. И даже МКП в трансмиссии (хотя предусмотрен и вариатор), от которой многие китайские автостроители начинают, увы, отказываться, но которую так уважают в российской продукции.

Размеры JAC JS2 — 4149х1750х1566 мм; под капот встанет 1,5-литровый движок на 103 «лошадки». Ориентировочный старт продаж состоится в первой половине будущего года. Правда, сначала это будет тестовая партия из 200-300 экземпляров, после реализации которой и будет принято окончательное решение о том, привозить компактный кроссовер к нам, или нет.

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Что же касается минивэна и внедорожника, то тут больше определенности. Их мы ждем в третьем-четвертом кварталах будущего года. И стоит повторить, что все анонсированные ТС будут стоить значительно дешевле конкурентов.

Любопытно при этом, что уже сейчас JAC всерьез задумался о локализации всей своей линейки в России на площадках «Москвича» и «Соллерса». В итоге со «стапелей» этих автозаводов будут сходить практически одинаковые авто с разными шильдиками. Однако у JAC есть четкое понимание, как их «разводить» в этой русско-китайской синергии, чтобы не только не отпугнуть, но и привлечь новых клиентов.