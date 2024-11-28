АВТОВАЗ официально подтвердил появление нового мотора у LADA Niva

В следующем году АВТОВАЗ планирует обновить семейство своих популярных внедорожников LADA Niva. В моторной гамме должен появиться более современный 1,8-литровый бензиновый агрегат. Разговоры об этом ходили и раньше, но было непонятно, какой именно автомобиль получит новую силовую установку — Niva Travel или Niva Legend. Ясность появилась после очередной конференции руководителей и собственников компаний дилерской сети LADA. Мероприятие прошло в стенах тольяттинского автогиганта.

Соответствующий пресс-релиз находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Итак, LADA Niva Travel и Niva Legend наконец должны получить новый 90-сильный мотор. Планируется, что он перейдет к «Ниве» по наследству от родственного флагмана LADA Vesta.

Согласно предварительной информации, для внедорожников двигатель, изначально выдававший 122 л.с., дефорсируют. Кроме того, инженеры увеличат полку момента для более стабильной работы ДВС в диапазоне более 1500 об/мин.

На данный момент LADA Niva Travel и Niva Legend оснащаются хорошо знакомым россиянам 83-сильным 1,7-литровым мотором. Он работает в паре с 5-ступенчатой «механикой».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на АВТОВАЗе прояснили ситуацию с «автоматом» для LADA Niva.