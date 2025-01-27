В России отзывают внедорожники Tank 500

Росстандарт анонсировал проведение сервисной кампании, охватывающей несколько сотен внедорожников Tank 500 Blacktrail. К официальным дилерам приглашают владельцев автомобилей, выпущенных в период с декабря 2023 по ноябрь 2024 года.

Как уточняется на сайте Росстандарта, отзыву подлежат 364 внедорожника, реализованных в России. Выяснилось, что в условиях низкой температуры у некоторых машин повышается давление в топливной системе, что пусть и в редких случаях, но все же может привести к утечке горючего. А чем чревато это, полагаем, объяснять не нужно.

В ближайшее время владельцев «отзывных» внедорожников Tank 500 Blacktrail оповестят о необходимости заглянуть в сервис официального дилера. Специалисты проверят и заменят выпускную трубку топливного бака — разумеется, совершенно бесплатно для клиента. Узнать, подпадает ли машина под кампанию, можно на сайтах Tank или Росстандарта. И в том, и в другом случае понадобится VIN-номер.

Напомним, что Tank 500 в топовой версии Blacktrail вышел на российский рынок прошлым летом. Ее отличительные особенности — черный декор кузова и дополнительный топливный бак на 50 литров, который обеспечивает до 1100 суммарных километров автономности. Приводит внедорожник в движение 3,0-литровый V6 на 354 л.с. и 500 Нм, агрегатированный с 9-ступенчатым «автоматом». Приобрести такую машину сегодня можно по цене от 8 249 000 рублей без учета скидок.