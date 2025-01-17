Выжить любой ценой: BAIC планирует «новый этап» своего присутствия в России

На днях портал «АвтоВзгляд» узнал о сокращении дилерской сети BAIC: контракт с китайцами разорвала компания «Рольф», одна из крупнейших и богатейших отечественных дилерских сетей. Чемодан-вокзал-Пекин? Первый на выход? На публикацию откликнулись представители «поднебесного» бренда, которые дали разъяснения. Подробности — любопытны и неоднозначны.

Наступивший 2025-ый ни для кого из автопроизводителей простым в России не будет: текущие реалии отечественного рынка, включающие в себя и высокие кредитные ставки, и растущие коэффициенты утилизационного сбора, и только набирающие объем внутренние производства, говорят о глобальной стагнации и битве за каждого клиента.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) официально заявляет о снижении общего объема продаж в этом году на 15%. Причем называет такой прогноз «умеренно оптимистичным». Все ли игроки рынка к такому готовы?

Дилерские сети среагировали оперативно: «Рольф» уже начал «расчищать ведомость», расторгнув договор с BAIC. Приговор? Если уж «крупняки» не готовы к сотрудничеству с автопроизводителями из КНР, то что говорить о локальных сетках? У них такого запаса прочности, как у того же «Рольфа», просто нет. Получается, определился первый бренд «на выход»?

Фото globallookpress.com

Портал «АвтоВзгляд» запросил комментарий у официального представительства марки и получил на него столь же официальный ответ: «В данный момент BAIC готовится к новому этапу развития с учетом сложной ситуации на автомобильном рынке. Уже сегодня бренд предлагает все более привлекательные условия, среди которых факторинг и комбинация выгодных финансовых инструментов. BAIC в России делает все возможное, чтобы оказать достаточную поддержку партнерам и клиентам бренда».

Среди оперативных действий — снижение цен на все модели 2024 года. В торговых кругах это называют распродажей стоков, оценивать которую можно по-разному.

Далее в письме следуют достаточно амбициозные планы BAIC на текущий год: «В 2025 году бренд планирует усилить модельный ряд за счет расширения внедорожной серии BJ. В ближайшее время на рынок выйдет рамный внедорожник BAIC BJ60 с дизельным двигателем. А во второй половине года ожидается еще две новинки серии. Линейка кроссоверов X также получит полноприводную версию BAIC X75 с гибридной силовой установкой».

Минимум три новинки, среди которых редкий, оттого желанный внедорожник с дизельным двигателем. Объективно говоря, китайским брендам такие комплектации не свойственны. Любопытно и весьма смело. Но ответов на ключевые наши вопросы в релизе нет. Уходят или остаются? Что не поделили с «Рольфом», крупной и активно развивающейся, стабильной сетью? «Подготовка к новому этапу» — это перезапуск или сбор чемоданов? Пока вопросов больше, чем ответов.