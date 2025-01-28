Производство Geely Preface запустят в Белоруссии

В России четырехдверный Geely Preface продается с августа 2024 года. А теперь китайский производитель принял решение поставить эту модель на конвейер в Белоруссии — автомобиль будут собирать на заводе Belgee. Продажи на местном рынке не за горами.

О сертификации Geely Preface для белорусского рынка сообщил ресурс «Китайские автомобили». Наши коллеги пишут, что на седан D-класса получено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), ссылаясь на источник, знакомый с планами компании.

У российской версии Geely Preface габариты составляют 4825х1880х1469 мм при колесной базе 2800 мм. Четырехдверка построена на прогрессивной модульной архитектуре, которая является совместной разработкой инженеров из Поднебесной и шведов — к автомобилю приложили руку спецы из Volvo.

В моторную гамму входит 200-сильный силовой наддувный бензиновый агрегат объемом 2,0 л. Он обеспечивает тягу в 325 Нм. Переключением передач заведует 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. На ускорение до «сотни» Preface требуется 7,1 секунды. В смешанном цикле четырехдверка расходует 7,2 л за 100 км пробега.

Напоминаем, что портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв седана Geely Preface в конце осени прошлого года. Мы разбирались, способен ли такой «китаец» заменить россиянам Toyota Camry.