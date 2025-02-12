В России появится новый отечественный автомобильный бренд Tenet

Группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group) заявила о грядущем появлении в нашей стране нового автомобильного бренда под названием Tenet. Речь идет о свежей отечественной марке, и пока ее анонс выглядит весьма загадочно, но завлекательно — как и все загадочное. Видимо, чтобы почеркнуть таинственность и значимость новоиспеченного бренда, его простой, однако стильный логотип прикрыли черным покрывалом на презентационном рендере, где просматривается силуэт автомобиля.

Суда по пресс-релизу, который находится в распоряжении портала «АвтоВзгляд», автомобили марки Tenet получат шильдики со стилизованными буквами серебристого оттенка на черном фоне. Дизайнеры вместили туда название бренда целиком. Уточняется, что «Тенет» появится «скоро на дорогах страны...». К сожалению, пока неизвестно, о каких машинах хотя бы приблизительно идет речь, включая сегмент, не говоря уже о начальном модельном ряде. Но, похоже, что горячие подробности обязательно будут и довольно скоро, иначе зачем такая лаконичность и таинственность?

Напомним, «АГР» владеет бывшими заводами Hyundai, General Motors и Volkswagen в нашей стране. В том числе холдинг отвечает за производство аналогов корейских Hyundai и Kia — выпускает модели HS, HC, KRS и KRX с шильдиком Solaris. Кроме того, «АГР» взял на себя обязательства по обслуживанию Volkswagen и Skoda в России.

Осенью 2024 года портал «АвтоВзгляд» сообщал, что компания AGR планирует в ближайшем будущем поставить на конвейер завода под Санкт-Петербургом некие новые автомобили. И произойти это должно совместно с восточным партнером. Быть может, это и будет новоиспеченный Tenet?