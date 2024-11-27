Бывший завод Hyundai в Петербурге перезапустят с новой линейкой автомобилей

Компания AGR, нынешний владелец бывших заводов Hyundai, General Motors и Volkswagen в России, планирует поставить на конвейер завода под Санкт-Петербургом новые автомобили. Запуск произойдет совместно с неким восточным партнером, который пока не известен. Однако переговоры продвигаются достаточно успешно.

Это должно произойти в ближайшем будущем

О скором старте производства загадочных моделей на бывшей площадке «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Сестрорецке сообщила «Фонтанка.ру». Издание ссылается на замглавы комитета по промышленной политике Алексея Яковлева. Он побеседовал с журналистами в рамках форума «Российский промышленник».

По словам Яковлева, помимо новинок, на предприятии также займутся досборкой машинокомплектов, оставшихся от покинувшего Россию бренда Hyundai.

Второй завод под Питером, которым владеет АГР (ранее — GM), располагается в Шушарах. Пока ясности с его перезапуском нет. Смольный на месте одного из складов собирался открыть образовательный проект, но в итоге этого не случится.

Напомним, активы корейской Hyundai в нашей стране в начале 2024 года достались AGR. Сейчас там выпускают автомобили под брендом Solaris из оставшихся на предприятии заграничных комплектующих — в том числе кроссовер HC и седан HS.