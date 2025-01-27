АВТОВАЗ обозначил сроки начала продаж LADA Niva Sport

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведущего инженера-конструктора подразделения «Лада Спорт» Константина Гыстарова. По его словам, сейчас идет формирование прайс-листа для новой LADA Niva Sport. Плюс ожидается появление мелкосерийной версии под названием Silk Way. Свое имя она получила в честь ралли-рейда «Шелковый путь».
Сборкой новой «Нивы» будут заниматься специалисты подразделения «Лада Спорт». На его конвейер Волжский автозавод отправляет уже окрашенные кузова. Предсерийный выпуск внедорожника стартовал в конце 2024 года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее сообщал о первом этапе промышленного производства LADA Niva Sport.