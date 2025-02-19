Кроссовер Haval M6 встал на конвейер калужского завода

О том, что завод «Автомобильные технологии» (бывший «ПСМА Рус») освоит производство кроссоверов Haval M6, стало известно еще в конце осени, когда в реестре Росстандарта появилось соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Теперь же сборка началась.

О запуске серийного производства сообщили наши коллеги из «Российской газеты». Они уточнили, что на первом этапе автомобили собираются крупноузловым методом, но во второй половине года завод перейдет на полный цикл — со сваркой и окраской кузовов. Почему M6 «прописался» в Калуге, а не в Тульской области, где у «Хавэйла» собственный завод? Потому что там нет свободных мощностей.

Что же касается продаж калужских кроссоверов, то они должны поступить в шоу-румы российских дилеров уже в марте. Напомним, что сейчас автосалоны предлагают SUV прошлого года выпуска — по цене от 2 179 000 и 2 299 000 рублей без учета скидок. В первом случае покупатель может рассчитывать на машину со 143-сильным мотором и 6-ступенчатой «механикой», во втором — с тем же движком и 7-диапазонным «роботом». Привод всегда передний.

Добавим, что в 2025 году завод «Автомобильные технологии» должен выпустить 25 000 кроссоверов Haval M6 в рамках договора. ОТТС действует всего год.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что на том же предприятии планируют локализовать и еще один SUV — китайскую версию Peugeot 4008, который известен в КНР как 3008.