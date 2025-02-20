АВТОВАЗ объяснил, почему у LADA нет моторов с турбинами

Представители Волжского автозавода считают, что наддувный двигатель нельзя сделать, попросту установив турбокомпрессор на «атмосферник». Инженерам придется переделывать его почти полностью, изменив расходные материалы, системы охлаждения и смазки. В результате силовой агрегат с турбиной будет минимум на 50% дороже обычного.

Тольяттинский автогигант сообщил об этом своем телеграм-канале «Поладим с LADA». Подчеркивается, что турбированные двигатели очень чувствительны к качеству сервиса. Кроме того, могут быть дополнительные сложности при последующей перепродаже автомобиля с турбиной, потенциальный покупатель будет в первую очередь смотреть на ее состояние.

По словам экспертов, сам автомобиль должен быть изначально разработан, чтобы подружиться с турбированным двигателем. Обычная серийная машина не сможет его «переварить», поскольку выросшая мощность мотора потребует переработки тормозов, подвески и коробки передач под более высокий крутящий момент.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, что лучше: атмосферный двигатель или турбированный. Мы выясняли, какой двигатель выбрать, покупая автомобиль.