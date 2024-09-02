Автоэксперт объяснил, какой двигатель лучше: атмосферный или турбированный

Подавляющее большинство машин, представленных на российском рынке новых автомобилей, укомплектованы турбированными моторами, в то время как на «вторичке» довольно много предложений с простыми атмосферниками. А какой же тип двигателя предпочтительнее? На этот вопрос ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман отметил, что главный плюс атмосферных двигателей — отсутствие дополнительных нагрузок, а турбированных — эффективность и увеличенные мощностные характеристики. То есть выбирать мотор нужно, исходя из собственных требований. Для спокойной езды прекрасно пойдет «атмо», а если хотите эмоций — берите «турбо».

— По расходу топлива что турбонаддув, что хороший атмосферник (3 литра и более) примерно одинаковые в плане финансовой нагрузки. По ускорению, если на трассе нужно обогнать какую-то фуру или несколько фур подряд, то есть быстро совершить какой-то маневр, то это, конечно, дает турбонаддув, — говорит эксперт.

Что касается надежности, то и тут сказать однозначно, какой двигатель лучше, нельзя, поскольку все зависит от технического обслуживания. Если соблюдать межсервисные интервалы, регулярно проверять уровень моторного масла, использовать только качественные продукты и придерживаться «адекватного» стиля вождения, то ни атмосферник, ни турбоагрегат проблем доставить не должны.

Бояться моторов с наддувом не стоит: просто почаще меняйте технические жидкости, примерно через каждые 5000 км. Чаще всего турбина выходит из строя из-за неисправности центрального вала или лопастей. Иногда ее корпус разрушается вследствие появления трещин, вызванных перегревом. И чтобы свести к минимуму риск возникновения таких проблем, нужно обеспечить тщательный уход.