В Калужской области официально запустили новый отечественный бренд Tenet

На прошлой неделе компания AGR — выкупившая, помимо прочего, активы покинувшего нашу страну Volkswagen — анонсировала запуск нового российского бренда Tenet. И вчера он, по сути, состоялся. Торжественная церемония подписания соглашения о партнерстве прошла прямо у конвейера.

Соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей нового российского бренда Tenet подписали председатели совета директоров «АГР Холдинг» Андрей Павлович и компании Defetoo г-н Син. Присутствовал на церемонии и губернатор Калужской области Владислав Шапша. В рамках договора стороны будут не только собирать машины, но и развивать кластер локальных поставщиков, а также единый центр НИОКР.

Сообщается, что серийный выпуск автомобилей начнется во втором квартале этого года — то есть в апреле-июне. Первое время производить машины Tenet будут крупноузловым методом, но уже к третьему кварталу (июль-сентябрь) завод перейдет на полный цикл — со сваркой и окраской кузовов.

Примечательно, что на фотографиях с церемонии «засветилась» и первая модель Tenet, в которой легко угадывается Chery Tiggo 7L. Впрочем, ее идентифицировали сразу, как только получили первый официальный анонс. Помимо «семерки», на конвейер также встанут Chery Tiggo 4, Tiggo 8 и Tiggo 9. Как обещал г-н Шапша ранее, в 2025 году бывший завод Volkswagen в Калуге выпустил более ста тысяч машин.