Сергей Собянин отреагировал на идею Renault вернуться в Россию

Собянин прохладно отнесся к инициативе французского топ-менеджера. Судя по всему, у сбежавшей из России компании Renault неважные перспективы на возвращение в нашу страну. «Вряд ли ему (Луке де Мео — прим ред.) что-то светит», — цитирует ТАСС московского градоначальника.
Напомним, в 2022 году Renault решила продать свой московский автозавод администрации столицы, что называется, с концами. У представителей зарубежного бренда нет опциона, который бы позволил выкупить производственную площадку обратно.
Предприятие Renault является собственностью Москвы с 16 мая 2022-го. На заводе возобновили производство легковых автомобилей под отечественным брендом «Москвич». «КамАЗ» стал основным технологическим партнером.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сбежавших из России автопроизводителей хотят обложить налогами при возвращении.