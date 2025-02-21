Сергей Собянин отреагировал на идею Renault вернуться в Россию

Мэр столицы Сергей Собянин оценил шансы на возвращение Renault на отечественный авторынок после соответствующего заявления нынешнего главы бренда Луки-де Мео. Топ-менеджер французской марки говорит, что ее официальный приход в Россию вполне вероятен, и, если будет возможность возобновить бизнес, компания постарается за нее ухватится. По словам г-на де Мео, он предпочитает строить будущее, а не догонять прошлое.

Французы не исключают такой возможности

Собянин прохладно отнесся к инициативе французского топ-менеджера. Судя по всему, у сбежавшей из России компании Renault неважные перспективы на возвращение в нашу страну. «Вряд ли ему (Луке де Мео — прим ред.) что-то светит», — цитирует ТАСС московского градоначальника.

Напомним, в 2022 году Renault решила продать свой московский автозавод администрации столицы, что называется, с концами. У представителей зарубежного бренда нет опциона, который бы позволил выкупить производственную площадку обратно.

Предприятие Renault является собственностью Москвы с 16 мая 2022-го. На заводе возобновили производство легковых автомобилей под отечественным брендом «Москвич». «КамАЗ» стал основным технологическим партнером.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что сбежавших из России автопроизводителей хотят обложить налогами при возвращении.