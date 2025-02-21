Сбежавших из России автопроизводителей хотят обложить налогами при возвращении

Для зарубежных автопроизводителей, покинувших российский рынок, нужно ввести новый налог, который будет взиматься при попытке возвращения, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Согласно предварительной информации, речь идет о сборах, сопоставимых по размеру с потерянной прибылью. И он грозит всем заграничным фирмам — тем, что подставили российских партнеров своим уходом.

Как сообщают «Известия», Наумов заявил об этом в ходе круглого стола в нижней палате парламента, когда шло обсуждение законопроекта об установлении требований к уровню локализации машин, используемых в качестве такси. Парламентарий уточнил, что о шансах на возвращение тех или иных автобрендов, еще предстоит подумать.

По словам Наумова, специальные налоговые сборы, поступившие в казну от ушедших из страны производителей иномарок, направят в Фонд защитников отечества. При этом будет обнародовано, сколько денег поступило от каждой конкретной марки, будь то Toyota или Hyundai.

Ранее портал «АвтоВзгляд» разбирался, сколько заплатят сбежавшие из России автобренды за возвращение. Оказалось, что прейскурант уже обозначен, и он впечатляет.