АВТОВАЗ забраковал десятки тысяч электроусилителей руля для LADA

Специалисты Волжского автозавода сочли бракованной 21 тысячу электроусилителей руля (ЭУР) отечественного производства. Их выпуском занималось калужское предприятие «Автоэлектроника». Речь идет о месячном объеме комплектующих, однако АВТОВАЗ не будет из-за этого ставить свой конвейер на паузу.

Как пишет издание «Самарское обозрение», ссылаясь на инсайдеров, инженеры «Автоэлектроники» изменили конструкцию ЭУР около года назад, после чего увеличилось количество жалоб на работу этого узла. В том числе он выходил из строя, наблюдались посторонние шумы. Кончилось все тем, что АВТОВАЗ устроил ревизию и выявил большой процент брака.

Уточняется, что ощутимый объем дефектной партии стал результатом накопительного эффекта. То есть отбраковку проводили не одномоментно. Часть деталей оказалась заблокирована на предприятии, другую уже заменили по гарантии или в ходе предпродажной подготовки.

Критического дефицита усилителей руля тольяттинский автогигант не испытывает. Недостающий процент могут заменить компонентами других производителей. Например, весной 2024 года сообщалось, что модернизированные усилители для АВТОВАЗа готовит «Итэлма».

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