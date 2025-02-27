Россиянам раскрыли характеристики новой LADA Iskra в кузове седан

Спецификация четырехдверной «Искры» оказалась в распоряжении портала Motor.ru. Наши коллеги узнали, что разгон новинки до «сотни» с вариатором займет 13,4 секунды. Формально этот вариант исполнения самый медленный. Седан с базовым двигателем и «ручкой» всего на одну десятую секунды шустрее. В свою очередь такая четырехдверка уступает по динамике исполнению со старшим мотором и «механикой».
Максимальная скорость ограничивается отметкой в 170-175 км/ч. За 100 км пробега LADA Iskra должна расходовать 7,2—7,8 л. Габариты седана — 4333х1777х1517 мм. Дорожный просвет достигает 170 мм, багажник вмещает 500 л.
В базовую комплектацию входит ABS, а также системы динамической стабилизации и помощи на подъеме, парочка подушек безопасности и комплекс ЭРА-ГЛОНАСС. На борту имеются датчики света, дождя и аудиоподготовка, плюс 15-дюймовые колеса и дневные ходовые LED-огни.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал все, что вы не знали о новой LADA Iskra.