Россиянам раскрыли характеристики новой LADA Iskra в кузове седан

Основную техническую начинку отечественной новинки LADA Iskra рассекретили в Казани в рамках выставки Truck Expo 2025. Подтвердилось, что автомобиль получит 1,6-литровый мотор от бюджетной родственницы «Гранты», отдача силового агрегата составит 90 или 106 л.с. В первом случае переключением передач заведует «механика» на шесть ступеней, во втором — бесступенчатая трансмиссия. Начало продаж запланировано на май, диапазон цен составит 1,2-1,6 млн рублей.

Спецификация четырехдверной «Искры» оказалась в распоряжении портала Motor.ru. Наши коллеги узнали, что разгон новинки до «сотни» с вариатором займет 13,4 секунды. Формально этот вариант исполнения самый медленный. Седан с базовым двигателем и «ручкой» всего на одну десятую секунды шустрее. В свою очередь такая четырехдверка уступает по динамике исполнению со старшим мотором и «механикой».

Максимальная скорость ограничивается отметкой в 170-175 км/ч. За 100 км пробега LADA Iskra должна расходовать 7,2—7,8 л. Габариты седана — 4333х1777х1517 мм. Дорожный просвет достигает 170 мм, багажник вмещает 500 л.

В базовую комплектацию входит ABS, а также системы динамической стабилизации и помощи на подъеме, парочка подушек безопасности и комплекс ЭРА-ГЛОНАСС. На борту имеются датчики света, дождя и аудиоподготовка, плюс 15-дюймовые колеса и дневные ходовые LED-огни.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал все, что вы не знали о новой LADA Iskra.