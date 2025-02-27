Глава АВТОВАЗа Соколов о возвращении Renault: «Мы точно никого не ждем»

На прошлой неделе перспективы возможного возвращения в Россию компании Renault оценил мэр Москвы Сергей Собянин, а сегодня — и глава АВТОВАЗа Максим Соколов, общаясь с журналистами на выставке Kazan Truck Expo. Так, по его словам, команда предприятия «крепко держит штурвал в своих руках, и речи о возврате бывшего партнера не идет».

— Мы видим, что мы можем эффективно развиваться самостоятельно, на собственных источниках, за счет собственного рынка, и таким образом обеспечивать технологический суверенитет для нашей отрасли. Поэтому мы точно никого не ждем. Обратной дороги нет. Мы идем только вперед. Причем своей собственной, самостоятельной дорогой, — цитирует Максима Соколова РИА Новости.

Напомним, что компания Renault громко хлопнула дверью, продав все свои российские активы, почти сразу после введения санкций — весной 2022-го. В рамках так называемой сделки за рубль 67,69% акций АВТОВАЗа, которые прежде принадлежали французам, отошли ФГУП «НАМИ», а 100% их столичного завода — правительству Москвы. Вернуть себе производственную площадку «Рено», по условиям договора, не может. А вот опцион на обратный выкуп доли в АВТОВАЗе до 2028 года у них имеется.

Добавим, что за прошедшие три года АВТОВАЗ действительно проделал огромную работу по импортозамещению большого количества комплектующих, а также «перезагрузке» модельного ряда LADA. В частности, мы получили Vesta NG с бесступенчатой трансмиссией и рядом прежде недоступных опций, совершенно новую Aura, ориентированную на служебные автопарки, и многообещающую Iskra, которая поступит в продажу уже через несколько месяцев. И всё — в условиях жесточайшего санкционного давления, что не может не вызывать уважения.