Sollers поставит на конвейер УАЗа новый 7-местный внедорожник

В линейку «Соллерса» на российском рынке войдет еще одна модель, на этот раз разработанная на основе пикапа. Речь идет о рамном внедорожнике, выпуск которого планируют наладить на площадке индустриального парка в Ульяновске в начале 2026 года. Под капотом новинки будет установлен турбированный мотор объемом 2,0 л, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом».

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на генерального директора УАЗа Алексея Спирина. Уточняется, что новинка получит 7-местный трансформируемый салон, задние двери оборудуют электроприводами. Производитель предусмотрел богатую комплектацию, а также набор электронных систем, отвечающих за безопасность. Кроме того, покупатели смогут рассчитывать на различные водительские ассистенты. Несмотря на сущность рамного внедорожника, новинка от Sollers должна похвастать высоким уровнем комфорта.

В перспективе на одной из площадок «Соллерса» компанию анонсированному внедорожнику составит новый минивэн от JAC. Его производство планируют наладить в текущем году на стыке третьего и четвертого квартала. Плюс свежие модели марки на новой платформе, в том числе электрокары, должны появиться в 2026-м.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России официально стартовали продажи пикапа Sollers ST8. Он уже успел «прописаться» в Ульяновске, опередив 7-местный «рамник».