Кроссоверы Rosva Motors встали на российский конвейер

Компания «Автомобильные технологии» наладила производство кроссоверов в нашей стране под новым брендом Rosva Motors. На радиаторной решетке таких SUV красуется соответствующий шильдик-пятиугольник черного цвета с надписью RSV, которая заключена в стилизованный треугольник. Пока что с этим лейблом в рамках госзаказа выпускается только одна модель, но в будущем продуктовую линейку марки могут расширить. Не исключено, что начнутся продажи обычным частным покупателям.

Как сообщает портал Motor.ru, в рамках проекта RSV пока выпустили только первую партию кроссоверов. Их поставили на учет в прошлом месяце. Что интересно, опытные образцы были изготовлены без указания конкретики по модели. Официальные подробности об этих автомобилях, к сожалению, неизвестны.

Таким образом автосборочный кластер «Автомобильных технологий» в Калужской области продолжает набирать обороты. Там выпускают паркетники Citroёn C5 Aircross, на бывшей площадке Volkswagen налажено производство кроссоверов Tenet. Бывшая территория Mitsubishi досталась Haval, который «прописал» там модель M6.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, что привело к массовой локализации в РФ автобрендов из КНР.