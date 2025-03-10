Toyota остановила еще один завод

Японский автоконцерн Toyota поставил на паузу три линии на двух производственных площадках, где собирают кроссоверы Harrier и мегапопулярный в нашей стране практически в любом виде RAV4. Кроме того, приостановлена работа на предприятии Daihatsu — дочерней компании «Тойоты». Произошедшее связывают с аварией, которая случилась в конце прошлой недели на фабрике Chuo Spring, где делают автозапчасти.

Как сообщает 47News, на заводе Chuo Spring, расположенном в Фудзиоке, взорвался пылеуловитель, что вызвало возгорание. В результате пострадали несколько работников, одно из зданий частично разрушилось.

Из семи линий предприятия перестали работать две, и пока неизвестно, когда они снова смогут полноценно функционировать. Поэтому «Тойоте» придется какое-то время обходиться без деталей для подвесок. Автопроизводитель не дает примерных прогнозов по срокам возобновления сборки машин. Неясно, как ситуация может повлиять на экспорт RAV4 на другие рынки.

Известно, что аналогичная ситуация на Chuo Spring уже случалась осенью 2023-го. Тогда конвейеры «Тойоты» встали на 10 суток. Возможно, на этот раз ситуация оказалась серьезнее.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Toyota отзывает в России более двух тысяч кроссоверов Highlander.