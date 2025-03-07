Toyota отзывает в России более двух тысяч кроссоверов Highlander

Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Уточняется, что отзыв затрагивает «Хайлендеры», оснащенные откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40. Они сделаны из каркаса, в котором есть средняя перекладина спинки.
Эксперты выяснили, что определенные точки на концах средней планки спинки сиденья не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям необходимого стандарта. Поэтому в случае ДТП пассажир на заднем ряду имеет шанс получить травму.
В ходе работ на всех «отзывных» Highlander проведут корректировку каркаса спинки сиденья. Нужные процедуры можно бесплатно провести в любом дилерском центре марки.
В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей.