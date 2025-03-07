Toyota отзывает в России более двух тысяч кроссоверов Highlander

Официальное представительство японского бренда Toyota в нашей стране объявило сервисную кампанию, связанную с кроссоверами Highlander. Под отзыв попадают 2233 автомобиля — речь идет об экземплярах, которые нашли своих владельцев с 28 ноября 2020 года по 21 апреля 2023 года.

У модели выявлены проблемы с задними сидениями

Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Уточняется, что отзыв затрагивает «Хайлендеры», оснащенные откидными сиденьями второго ряда в конфигурации 60/40. Они сделаны из каркаса, в котором есть средняя перекладина спинки.

Эксперты выяснили, что определенные точки на концах средней планки спинки сиденья не имеют минимального радиуса, соответствующего требованиям необходимого стандарта. Поэтому в случае ДТП пассажир на заднем ряду имеет шанс получить травму.

В ходе работ на всех «отзывных» Highlander проведут корректировку каркаса спинки сиденья. Нужные процедуры можно бесплатно провести в любом дилерском центре марки.

В конце января портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Kia отзывает в России почти 30 тысяч автомобилей.