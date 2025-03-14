BMW отказалась отвечать за кроссоверы Х5 и Х6, собранные в России

Концерн BMW Group заявил, что не будет отвечать за качество и прочие аспекты, связанные с партией кроссоверов немецкой марки, которую недавно выпустил калининградский «Автотор». Головной офис автопроизводителя из Баварии допустил, что свеженькие Х5, Х6 и Х7 отечественного разлива могут иметь неисправности.

Соответствующее письмо BMW оказалось в распоряжении РИА Новости. В документе отмечено, что после ухода из России немцы не несут ответственности за эксплуатацию машин с шильдиком своего бренда. Экземпляры, выпущенные заводом, который не входит в единую производственную сеть марки, не могут соответствовать стандартам качества и безопасности, подчеркнули в BMW Group. Представители компании считают, что использование подобных машин — это риск для водителя, пассажиров и других участников движения.

По словам представителей марки, в плане ремонта и обслуживания партию «наших» автомобилей нельзя ставить в один ряд с моделями, официально предназначенными для отечественного рынка.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно объяснил, какое оснащение получили паркетники BMW, собранные у нас из остатков машинокомплектов. Кроме того, был озвучен ценник.