В Ростехе допустили возвращение Renault в капитал АВТОВАЗа

Г-на Чемезова, выступившего в кулуарах съезда РСПП, цитирует ТАСС. Уточняется, что переговоры о возвращении Renault в капитал колыбели LADA пока не идут. Однако топ-менеджер Ростеха, являющегося одним из акционеров АВТОВАЗа, допустил такое развитие ситуации, если представители французской компании согласятся на это.
По мнению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, при желании сотрудничать с нашим автогигантом, Renault будет обязана возместить ему минимум 112,5 млрд руб. Такую сумму вложили в развитие автозавода в Тольятти после бегства «Рено» из нашей страны в 2022 году. С тех пор ее активы стали государственной собственностью.
В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров добавил, что Renault обязана выполнить ряд условий, в число которых входят поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на идею Renault вернуться в Россию.