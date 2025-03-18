В Ростехе допустили возвращение Renault в капитал АВТОВАЗа

Глава государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов не исключил, что французский автопроизводитель Renault может официально вернуться в Россию. При этом есть шансы, что компания из парижского пригорода возобновит дела с отечественным АВТОВАЗом, где раньше она владела определенной долей. Речь идет о повторном вхождении в капитал тольяттинского предприятия.

Но Волжский автогигант на французов не рассчитывает

Г-на Чемезова, выступившего в кулуарах съезда РСПП, цитирует ТАСС. Уточняется, что переговоры о возвращении Renault в капитал колыбели LADA пока не идут. Однако топ-менеджер Ростеха, являющегося одним из акционеров АВТОВАЗа, допустил такое развитие ситуации, если представители французской компании согласятся на это.

По мнению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, при желании сотрудничать с нашим автогигантом, Renault будет обязана возместить ему минимум 112,5 млрд руб. Такую сумму вложили в развитие автозавода в Тольятти после бегства «Рено» из нашей страны в 2022 году. С тех пор ее активы стали государственной собственностью.

В свою очередь, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров добавил, что Renault обязана выполнить ряд условий, в число которых входят поставка комплектующих и сохранение систем цифрового управления.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, как мэр Москвы Сергей Собянин отреагировал на идею Renault вернуться в Россию.