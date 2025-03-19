Эксперты рассказали, нужно ли проводить «весеннее» ТО автомобиля

Многие российские автовладельцы предпочитают проводить техобслуживание автомобиля — менять рабочие жидкости и фильтры — именно весной. Но есть ли в этом смысл или лучше отложить «инспекцию» на другое время года? На этот вопрос ответили эксперты.

Как в беседе с «Российской газетой» объяснили специалисты экспертно-технического центра бренда моторных масел Mirax, причин для проведения ТО весной довольно много. Во-первых, в холодное время года ответственные автомобилисты свои машины прогревают, а в таком режиме в картер неизбежно попадает несгоревшее топливо, которое окисляет моторное масло и, соответственно, снижает его срок службы.

Во-вторых, при отрицательных температурах в моторном масле появляется конденсат. Он же, кстати говоря, попадает зимой в тормозную систему. В-третьих, зимой нагрузка на детали силового агрегата в принципе выше, что приводит к образованию продуктов износа в большом объеме, забивая в том числе фильтры. Это — лишь часть причин проводить ТО весной, но их вполне достаточно.

— В современных условиях сложно назвать вышеперечисленное критическими факторами, но если хотите проявить о любимом «железном коне» особую заботу, то лучше небольшое техобслуживание все же провести. Особенно, если у вас большие пробеги как по году, так и за зиму. Автовладельцам, которые ездят не так много, мы рекомендуем проводить обслуживание раз в год — этого будет достаточно. Единственное, все же старайтесь делать его после зимы. Так будет хоть немного, но эффективнее, — говорят эксперты.