АВТОВАЗ снизил темпы производства бизнес-седана LADA Aura

Волжский автогигант принял решение сократить объемы выпуска LADA Aura. Стретч-седан, предназначенный в том числе для госслужащих, пока не слишком востребован. В течение последних недель сборка автомобиля продолжается, но уже не в ежедневном режиме. Прежде, согласно ежесуточному плану, с конвейера должны были сходить три десятка машин.

Как уточняет паблик Avtograd на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сборочная линия «Ауры» работает с недозагрузкой по мощности. В Тольятти выпускают около 20 экземпляров за 60 минут усилиями двух смен сотрудников. В целом речь идет о 320 четырехдверках.

В прошлом году топ-менеджмент волжского автогиганта планировал увеличить объем выпуска LADA Aura до 52 товарных автомобилей в час, но недостаточный интерес покупателей заставил внести соответствующие поправки.

Впрочем, пресс-служба АВТОВАЗа поспешила эту информацию опровергнуть, подчеркнув, что «Ауры» производятся по ранее утвержденному графику.

Напомним, LADA Aura создавалась для задних пассажиров. Ее предлагают покупателям в базовой версии Premier и топовой Status. Вилка цен составляет 2,6 — 2,8 млн рублей. К преимуществам более дорого исполнения относят подогрев спинок второго ряда сидений и накладные подушки на задних подголовниках, стандартную кожаную отделку. Под капот установлен 122-сильный 1,8-литровый мотор, трансмиссия — вариатор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел «закрученный» тест-драйв LADA Aura, оценив все плюсы и минусы модели.