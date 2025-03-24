Xiaomi скупает немецкие автомобильные таланты

Китайский технологический гигант Xiaomi, эффектно ворвавшийся на рынок электрокаров в середине прошлого года, вынашивает лидерские амбиции. Для их реализации Xiaomi успешно хантит немецких инженеров и управленцев.

По данным Reuters, на конец марта минимум пять топ-менеджеров крупнейших автомобильных компаний Германии были наняты для работы в новом исследовательском центре Xiaomi. Во главе центра уже встал Рудольф Диттрих, в прошлом руководитель департамента разработки двигателей BMW, отметившийся сотрудничеством с двумя командами «Формулы-1». Отдел общей разработки возглавит Душан Сарач (в прошлом BMW и Rolls-Royce), а за развитие производительности будет отвечать Янис Хеллвиг, еще один бывший сотрудник BMW.

Охота китайских рекрутеров не завершена: компания ищет автомобильных дизайнеров и инженеров-конструкторов для разработки двигателей. Переезжать им не придется: Xiaomi планирует развернуть свой исследовательский центр в Европе. Его точная локация пока не раскрывается, но по некоторым признакам расположен он будет в Мюнхене, Германия.

Можно ли упрекнуть инженеров в предательстве? Немецкий автопром переживает не лучшие времена, а Xiaomi показывает ошеломительные успехи на рынке электрокаров. Его премьерная модель, седан SU7 Ultra, выполнила годовой план продаж за 2 часа: 10 000 единиц были проданы, как только вышли на рынок. Новинка 2025 года, YU7, по размерам и запасу хода превосходит своего главного конкурента, Tesla Model Y, и грозит поставить новый рекорд продаж.