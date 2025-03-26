Mazda6 и другие: Mazda снимает с конвейера сразу четыре модели

Некоторое время назад появилась информация о том, что японцы из Mazda приняли волевое решение окончательно проститься с седаном Mazda6. Теперь же выяснилось, что помимо этой модели, на свалку истории отправятся еще три: субкомпактная Mazda2, паркетничек CX-3 и электрический кроссовер MX-30.

Как сообщает Carscoops, все перечисленные «Мазды» уйдут в отставку уже в 2025 году. Главная причина — низкие продажи: поддерживать жизнь этих моделей просто невыгодно. Кроме того, японцы освобождают места для других автомобилей, над которыми сейчас работают — более, по их мнению, перспективных.

Дольше всех из тех, кому суждено вскоре попрощаться с рынком, на конвейере продержались Mazda2 и Mazda6 — их выпускали с 2002 года. Субкомпактный кроссовер CX-3 вышел на автомобильную арену в 2014-м, MX-30 — и вовсе в 2020-м. И если «двойка» и «шестерка» успели сменить несколько поколений, то в истории CX-3 значится всего один рестайлинг, а у MX-30 не было даже его.

Напомним, что Mazda приостановила свою деятельность в России в 2022-м. Но несмотря на это, автомобили японского бренда у нас продаются — по «серым» схемам. Поклонникам автопрома Страны восходящего солнца предлагают разные модели, в том числе некогда популярные кроссоверы CX-5 и CX-9. Приобрести «пятерку» без пробега можно по цене от 3,9 млн рублей, «девятку» — от 7,9 млн.