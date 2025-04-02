В Европе за преступный сговор оштрафовали более 10 автопроизводителей

Более десятка крупных автоконцернов были оштрафованы в Евросоюзе на общую сумму 458 млн евро. Оказалось, что именитые марки вступили в сговор, связанный с утилизацией машин.

Как пишет Reuters, правду о существовании картеля компетентным органам раскрыла компания Mercedes-Benz. Несмотря на свое участие в махинациях со старыми машинами, она избежала штрафа за слив информации.

Автобренды, состоявшие в сговоре, решили скрывать, какие части автомобиля подходят для переработки, и не платить фирмам, занимающимся утилизацией. Также было заключено соглашение о неконкуренции по рекламе, связанной с переработанными материалами.

Размер штрафа для Volkswagen был максимальным в этой ситуации — он составил 127,69 млн евро. Stellantis вынудили заплатить 99,5 млн, Renault-Nissan — 81,46 млн. В число штрафников попали GM, Hyundai и Toyota, в том же списке оказались Mitsubishi, Honda, Mazda, а также Ford вместе с JLR, Volvo и Suzuki.