В России стартовало производство 6-ступенчатой «механики» для УАЗ и Sollers

Заволжский моторный завод запустил в серию новые коробки передач на шесть ступней для автомобилей двух отечественных брендов — «Соллерс» и УАЗ. Свежую «механику» получат пикапы, фургоны и полуторки.

Новые 6-ступенчатые коробки передач планируют устанавливать прежде всего на бензиновые версии полноприводных пикапов Sollers ST6 и ST8. Новшество также достанется дизельным цельнометаллическим фургонам Atlant с 1,9-литровым силовым агрегатом, сообщает пресс-служба ЗМЗ.

В линейке УАЗа «механикой» оснастят заднеприводный «Профи Полуторка» с мотором, питающимся «соляркой». Такие машины планируют поставить на конвейер в Ульяновске уже в этом месяце.

В свою очередь Drom.ru уточняет, что в Заволжье запустили производство трех новых модификаций 6-ступенчатой МКП китайского автоконцерна JAC. В итоге на ЗМЗ делают семь разных вариантов «ручки».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда УАЗ вернет «автомат» внедорожнику «Патриот».