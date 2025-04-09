УАЗ получит более 16 млрд рублей на повышение качества своих машин

За модернизацию Ульяновского автозавода заплатит группа Sollers, инвестировав в предприятие свыше 16 млрд рублей с 2023-го по 2026 год. Глобально эти средства направлены на улучшение качества внедорожников отечественной марки.

В беседе с ТАСС об этом рассказал глава Sollers Николай Соболев. По его словам, вложенные средства в основном будут потрачены на обновление технологического оборудования и модернизацию производственной площадки. Топ-менеджер отметил, что в итоге качество собираемых в Ульяновских машин возрастет существенно.

Например, в ближайшем будущем УАЗ обзаведется новая прессовой линией. Там планируют штамповать кузовные панели для внедорожников и пикапов Sollers, а также для линейки УАЗа, которой предстоит обновление. В 2025 году должно пройти переоснащение окрасочного комплекса вместе с участком катафореза.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, когда старые и новые УАЗы получат улучшенные моторы.