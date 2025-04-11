Лукашенко сказал, когда Россия и Беларусь начнут выпускать авто уровня Mercedes

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что автомобильная отрасль Союзного государства, в которое входят Россия и Белоруссия, выйдет на уровень линейки немецкой марки Mercedes-Benz уже через 3-4 года.

Г-н Лукашенко сделал свой прогноз в рамках интервью телеканалу «Мир». Он отметил важное значение технологического суверенитета и импортозамещения, подчеркнув наличие сырьевой базы.

Глава республики признал, что доступные на данный момент технологии являются не самыми передовыми в мире, и в то же время допустил, что автомобили РФ и Белоруссии могут шагнуть на ступеньку выше «Мерседеса» уже через несколько лет.

«Я пример привожу: не на „Мерседесах“ поездим три-четыре года, пока их уровня достигнем нынешнего и, может быть, их превзойдем», — заключил президент Белоруссии.