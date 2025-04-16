В Санкт-Петербурге перезапустили бывший автозавод Ford

Вместо автомобилей покинувшей Россию американской марки Ford во Всеволожске стали выпускать декоративный бумажно-слоистый пластик. Его применяют при производстве мебели.

Но машины там больше не производят

Об этом пишут «Ведомости». Издание уточняет, что экс-площадку «Форда» арендовала компания «Слотекс» и перезапустила предприятие. В итоге оно будет производить до двух миллионов квадратных метров такой продукции ежегодно.

Автозаводу дали вторую жизнь благодарю соглашению с властями Ленинградской области. Сделку заключили еще три года назад в рамках ПМЭФ. Теперь предназначением площадки стал выпуск пластика, сделанного из нескольких слоев технических и декоративных бумаг и пропитанного термореактивными смолами. Получившийся продукт идет на отделку операционных, лабораторий, а также столешниц и фасадов.

Напомним, экс-завод Ford открыли во Всеволожске в 2002 году. На площадке был организован полный цикл производства моделей Focus и Mondeo.