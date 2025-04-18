Беспилотные машины хотят выпустить на российские дороги в 2027 году

В России в обозримой перспективе планируют создать единые правила и инфраструктуру, что позволит безопасно использовать автомобили-беспилотники на дорогах общего пользования.

Об этом сообщила пресс-служба Минтранса. Главную задачу по запуску беспилотных авто ведомство определило в ходе заседания рабочей группы. Речь идет о нормативной базе и качестве дорожного полотна. Успех масштабирования проекта будет зависеть от последнего фактора, плюс взаимодействие с цифровыми платформами и оснащение умными датчиками.

Основным инструментом для реализации планов по беспилотникам в России станет «Дорожная карта». Ее создадут, согласно поручению зампредседателя правительства Виталия Савельева. Уточняется, что план мероприятий даст возможность вывести беспилотные авто на дороги общего пользования уже через пару лет. Однако перед этим требуется согласовать правила и доработать необходимые технологии.

В недалеком будущем автономные машин должны стать обыденным элементом транспортной системы в нашей стране.