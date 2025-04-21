Сhery Tiggo 9 провели лобовой краш-тест по правилам Euro NCAP

Продолжая доказывать уровень безопасности своей флагманской модели Tiggo 9, Сhery устроила ей фронтальное столкновение c жестким препятствием и полной шириной перекрытия. Испытания максимально приблизили к реальной ситуации.

«Девятку» уже тестировали боковым ударом по той же методике

В ходе теста паркетник Сhery Tiggo 9 на скорости 50 км/ч всей шириной передней части врезался в жесткий барьер. Такой сценарий позволяет оценить баланс жесткости кузова и его возможности погасить удар без чрезмерной нагрузки на людей, находящихся внутри автомобиля. Проверяется не только поведение кузова, но и систем пассивной безопасности, общей конструкции в чрезвычайной ситуации.

«Девятка» справилась с краш-тестом успешно: отсек для пассажиров сохранил целостность, а стойки кузова не подверглись деформации. Своевременно и полностью раскрылись все «эйрбеги», ремни безопасности обеспечили эффективную фиксацию манекенов. На обоих рядах сидений они не получили критических повреждений головы и шеи, а также таза, грудной клетки, рук и ног.

По словам представителей Сhery, секрет успеха кроссовера Tiggo 9 кроется в инженерных решениях и в применении инновационных материалов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько успешно «девятка» справилась с боковым краш-тестом Euro NCAP.