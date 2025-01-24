Chery Tiggo 9 разбили на краш-тесте по европейскому стандарту Euro NCAP

Автоконцерн Chery своими усилиями провел новому флагманскому кроссоверу Tiggo 9 боковой краш-тест по европейской методике. Паркетник столкнули с барьером на скорости 60 км/ч, и результат оказался очень удачным. Далеко не все китайские автомобили успешно проходят краш-тесты по требованиям родного С-NCAP, а «девятка» приятно удивила многих (кроме конкурентов, разумеется) даже по итогам теста Euro NCAP.

Обнародовав результаты краш-теста Tiggo 9 по евростандартам, в Chery уточнили, что при столкновении с препятствием стойки кроссовера достойно выдержали нагрузку, обеспечив пространство для выживания. Топливный бак оказался не поврежден, а двери с противоположной стороны сохранили функциональность.

На борту флагманского кроссовера установлены 10 подушек безопасности, кузов на 85% состоит из высокопрочной стали. Боковые «эйрбеги» Tiggo 9 раскрылись в первые несколько милисекунд после столкновения с барьером. При реальном ДТП это спасло бы водителя и переднего пассажира от серьезных травм — например, повреждения внутренних органов и переломов ребер. От ударов об стекло обеспечили защиту шторки безопасности.

При боковом ударе в Chery Tiggo 9 сработал центральный «эйрбег». Он призван защитить от травм, которые могут появиться при столкновении водителя и переднего пассажира. Функция аварийного вызова экстренных служб автоматически сработала сразу после имитации аварии.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» недавно провел тест-драйв Chery Tiggo 9. Мы выяснили, действительно ли «девятка» является флагманом или прдеставляет из себя просто большой кроссовер.