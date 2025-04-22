Производство нового кросс-купе Haval F7x стартовало под Тулой

Новый Haval F7x стал более выразительным и ярким, сохранив спортивный силуэт кросс-купе. Его можно узнать по полностью светодиодной оптике и 19-дюймовым дискам, призванным подчеркнуть динамичный характер. Ключевым технологическим обновлением стали встроенные сервисы «Яндекс Авто».

Чтобы запустить новый F7x в серию, Haval модернизировал сборочную линию и поработал над настройками роботизированного оборудования. «Китаец» построен на модульной платформе L.E.M.O.N, под капотом установлен 192-сильный мотор объемом 2,0 л, переключением передач заведует 7-диапазонный преселектив. Кроме того, можно рассчитывать на полный привод с полудюжиной режимов движения. За безопасность отвечает шестерка «эйрбегов» вкупе с умным комплексом ADAS, умеющим мониторить слепые зоны, удерживать SUV в своей полосе и не только.

Главные «фишки» в салоне — 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,6-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Для удобства управления сохранены физические кнопки. Передний ряд сидений имеет набор регулировок, функции вентиляции и памяти. Сервисы «Яндекс Авто» помогают с навигацией и могут развлечь музыкой или книгами. Значимым нововведением стал голосовой помощник. Не будем забывать про камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для гаджетов.

И, конечно, стоит отметить особенности адаптации для российского рынка. В том числе это усиленная антикоррозионная обработка, увеличенный бачок омывателя и «зимний» пакет различных обогревов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что новый Haval F7x «засветился» в России во время некой съемки.