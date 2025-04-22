Рассекречены сроки дебюта первого электрокара Belgee

Премьера электрического первенца Belgee пройдет в мае текущего года. Речь идет о кроссовере, который полностью адаптировали под наш и местный рынок.

В интервью телеканалу СТВ сроки дебюта новинки раскрыл глава «Белджи» Геннадий Свидерский. По его словам, инженеры белорусского завода создали пять прототипов электрокара, предназначенных для тестов на полигоне. Испытания планируют завершить уже в следующем месяце.

В то же время пока белорусы держат интригу и не говорят, какой именно автомобиль они собираются показать широкой публике. Возможно, «зеленая» новинка Belgee окажется аналогом Geely EX5, который уже продается в России. Но не факт, поскольку зимой начались тесты батарейной дорейстайлинговой версии Geely Coolray — той, что со временем должна превратиться в белорусский EX50 с уникальным дизайном.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что этапы проектирования кроссовера Belgee EX50 показали в Сети.