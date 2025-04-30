В Тольятти сфотографировали предсерийный образец обновленной LADA Niva Travel

На территории АВТОВАЗа в Тольятти был замечен предсерийный образец модернизированного внедорожника LADA Niva Travel. Ожидается, что публичная премьера доработанной модели состоится уже этим летом.

На кадрах, опубликованных в группе «Avtograd news» в социальной сети VK, четко просматривается обновленная передняя часть автомобиля. Так, изменения затронули бампер, радиаторную решетку и оптику — Niva Travel обзавелась светодиодными блок-фарами. В целом же новый дизайн перекликается с тем, что продемонстрировали на концептуальном электромобиле e-Niva, представленном в прошлом году.

Технических подробностей о модернизированном внедорожнике пока немного. Однако известно, что под капотом «поселится» 8-клапанный 1,8-литровый двигатель на 90 л.с.

Ожидается, что обновленную LADA Niva Travel представят публике уже этим летом. А вот когда она появится в продаже, непонятно. Ранее сообщалось, что АВТОВАЗ планирует вывести на рынок модернизированный внедорожник в течение ближайших двух лет.