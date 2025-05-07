Представлен первый концепт возрожденного бренда Yugo

В Мюнхене дебютировал первый безымянный шоу-кар Yugo. Его выкатили в виде масштабного макета, обозначив реинкарнацию некогда югославской марки. Товарные экземпляры ожидаются не раньше, чем через пару лет.

Как сообщает Carscoops, первенцем возрожденного бренда Yugo должен стать доступный и компактный хэтчбек для европейского рынка. Похоже, что его ходовой прототип мы увидим не раньше 2027 года. А пока общественности показали трехдверку, напоминающую модели Dacia. Над дизайном экстерьера потрудился уроженец Сербии Дарко Марчета.

Согласно предварительной информации, новинка в основном получит классические ДВС, которые будут трудиться в паре как с «механикой», так и с «автоматом». Однако не исключается появление электрических версий. Кроме того, разработчики обещают и спортивную модификацию. В начале осени ее покажут в Германии, тогда же обнародуют и первые технические детали. А полноценную премьеру позже обещают провести в Белграде.

Напомним, во второй половине XX века (с 1980 по 2008 год) выпуском автомобилей с шильдиками Yugo занималась югославская компания Zastava, которая находится в современной Сербии.