Товарные машины Tenet встанут на российский конвейер в середине лета

Поначалу производство автомобилей нового отечественного бренда Tenet в нашей стране наладят методом крупноузловой сборки. Ей займутся в Калуге на экс-заводе сбежавшего из России бренда Volwswagen. Ожидается, что это произойдет не позднее середины лета 2025 года.

В интервью «Коммерсанту» об этом рассказал Алексей Калицев, генеральный директор холдинга «АГР», который теперь владеет бывшей площадкой немцев. По словам топ-менеджера, в будущем производство линейки Tenet переведут на полный цикл. То есть все будет, что называется, по-взрослому, включая сварку и окраску кузовов.

Не дожидаясь начала следующего года, производители предложат россиянам четыре модели с шильдиком «Тенет». Их планируют запускать на отечественный рынок последовательно, это будут автомобили среднего ценового диапазона

Ранее порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что российский бренд Tenet будет выпускать в Калуге четыре кроссовера.