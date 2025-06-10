Belgee выпустила 100 000 кроссоверов в Белоруссии

Сойдя с конвейера 6 июня, серебристый Belgee X50 в комплектации Style оказался 100-тысячным кросовером бренда. Такое событие считается вдвойне символичным, поскольку именно «пятидесятый» первым представил перспективную белорусскую марку и на местном, и на российском рынке.

Юбилейной моделью стал X50, который продается и в России

Преодолеть знаковый рубеж «Белджи» помогла слаженная работа заводского коллектива, эволюция производственных компетенций и принятие выпущенных машин покупателями. Уточняется, что основой марки является надежность, которой нельзя добиться без должного контроля и технологий.

На протяжении последнего года Belgee активно наращивала уровень локализации, в июне предприятие ждет масштабное обновление производственных линий. Модернизация коснется цехов сварки и окраски кузовов. В результате должно еще больше вырасти качество, производственные мощности расширят из-за растущего спроса.

Сегодня в России продают два кроссовера Belgee. В сегменте B представлен X50, в классе С — более габаритный X70.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Belgee планирует выпустить ситикар.